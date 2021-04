Gianni Moscon concede uno splendido bis e vince anche la terza tappa del Tour of the Alps, domando Felix Grossschartner e gli altri reduci della fuga di giornata sul traguardo di Naturno. Un successo di potenza, dopo esser stato sempre protagonista dell'azione di giornata. Il numero 10 della sua carriera da professionista. Simon Yates controlla la corsa e resta leader, ma c'è un uomo che guadagna su tutti gli altri big della generale: è Pello Bilbao, che saluta la compagnia sull'ultimo Gpm e mangia 48 secondi agli altri big. Ora è terzo in classifica. C'erano voluti 911 giorni per tornare al successo , ne bastano solo due per allungare il momento felice. Dopo il successo di Innsbruck concede uno splendido bis e vince anche la terza tappa del, domando Felix Grossschartner e gli altri reduci della fuga di giornata sul traguardo di Naturno. Un successo di potenza, dopo esser stato sempre protagonista dell'azione di giornata. Il numero 10 della sua carriera da professionista.controlla la corsa e resta leader, ma c'è un uomo che guadagna su tutti gli altri big della generale: è, che saluta la compagnia sull'ultimo Gpm e mangiaagli altri big. Ora è terzo in classifica.

Ancora Moscon, doppietta del trattore: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo della terza tappa

1. G. MOSCON 4h04'25'' 2. F. GROSSSCHARTNER st 3. M. STORER +1'' 4. M. FABBRO st 5. A. DE MARCHI st 6. A. NIBALI st 7. F. BIDARD st 8. P. BILBAO st 9. L.L. SANCHEZ st 10. H. PERNSTEINER +13''

La tappa

Dopo la sinfonia di Simon Yates, la corsa riparte con la frazione più lunga di questa edizione. “Solo” due i Gpm in programma, ma il percorso non dà mai tregua coi suoi 2950 metri di dislivello e strizza l’occhio agli amanti delle fughe. Nella prima fase, tra gli altri, ci prova anche Chris Froome, ma senza successo. Dopo un’ora di bagarre se ne vanno questi quindici: Mark Christian e Edward Ravasi (Eolo-Kometa), Matteo Fabbro e Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), François Bidard e Tony Gallopin (Ag2r-Citroen), Tejay Van Garderen (EF-Nippo), Harold Tejada e Luis Leon Sanchez (Astana), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Michael Storer (Team DSM), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

La Bike-Exchange del leader non si fida e tiene la fuga sempre nell’ordine dei due minuti. Ad aiutare l’inseguimento, c’è anche la Bardiani di Enrico Battaglin, che può dire la sua nel finale. De Marchi scollina per primo sul lungo e agevole Passo Resia, dove la corsa passa dall’Austria all’Italia. Ma è sulla successiva erta, non classificata come Gpm, che si fa la prima differenza. Davanti cominciano a perdere contatto diversi corridori, mentre sembra aver una gran gamba Gianni Moscon. Nel tratto verso il secondo Gpm c'è qualche chilometro di apprensione per Pavel Sivakov, che complice una caduta rimane attardato insieme ad altri corridori. Ma il secondo della generale riesce a rientrare senza faticare troppo.

