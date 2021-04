Ciclismo

Tour of the Alps - Ancora Gianni Moscon, doppietta del trattore: rivivi la volata

TOUR OF THE ALPS - Dopo aver perso la maglia di leader, Moscon non si abbatte e va alla ricerca di un'altra tappa. Va in fuga, scatta nel finale e si prende la vittoria nella volata con Großschartner. Non vinceva da tre anni, questa volta trova due successi in tre giorni. Bentornato Gianni.

00:00:53, 14 minuti fa