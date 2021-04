Ciclismo

Tour of the Alps - Antonio Nibali: "Ho trovato buone sensazioni. Ci ho provato"

TOUR OF THE ALPS - Il fratello più giovane di Vincenzo Nibali spiega come è nata la fuga di giornata, con la Trek Segafredo che ha dato via libera per inserirsi e andare all'attacco. Comunque vada, se lo "Squalo" sarà o meno della partita al Giro, Antonio dice di ritrovare buone sensazioni per essere in aiuto a Ciccone sulle strade della Corsa Rosa.

