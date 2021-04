Ciclismo

Tour of the Alps - Attaccano Carthy e Bilbao, vince Gianni Moscon: gli highlights

TOUR OF THE ALPS - È solo la prima tappa, ma non mancano gli scatti di corridori che rivedremo nella classifica generale. Ci provano Hugh Carthy, Felix Großschartner e Pello Bilbao, con l'Astana di Vlasov a controllare. Alla fine, però, è di Gianni Moscon l'azione decisiva che va via a 3,8 dall'arrivo e batte Andersen sul traguardo di Innsbruck.

00:04:34, un' ora fa