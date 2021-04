Ciclismo

Tour of the Alps - Brambilla: "Nibali? Lo sport è così, ma spero sia con noi al Giro d'Italia"

TOUR OF THE ALPS - Brambilla manda un messaggio a Nibali, ma spera anche di crescere di condizione. Obiettivo della tappa? Rimanere con i migliori e poi non si sa mai, con il corridore della Trek Segafredo che punta ad un secondo successo stagionale dopo l'Étoile des Bessèges di febbraio.

00:01:03, 5 ore fa