Ciclismo

Tour of the Alps - De Marchi: "Era giusto provarci, ma Moscon era imbattibile"

TOUR OF THE ALPS - Fuga alla prima tappa e fuga alla terza, ma in entrambi i casi ha vinto Gianni Moscon. Alessandro De Marchi è felice però del suo tentativo da lontano, che lo aiuterà sicuramente nelle prossime settimane dove potrà essere molto utile per Daniel Martin al Giro d'Italia.

00:01:18, 2 ore fa