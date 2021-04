Ciclismo

Tour of the Alps - È una discesa che mette paura: Daniel Martin a terra

TOUR OF THE ALPS - Aveva patito anche lui sulla salita finale, ma non era tanto lontano da Simon Yates e Vlasov. Daniel Martin ha tentato di rientrare in discesa, ma è finito per terra e ha perso diversi secondi dicendo praticamente addio al podio.

00:00:12, 23 minuti fa