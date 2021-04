Ciclismo

Tour of the Alps - Fabbro, De Marchi e Nibali in fuga: vince Moscon. Gli highlights della 3a tappa

TOUR OF THE ALPS - Tanti corridori italiani hanno provato la fuga, tra questi Alessandro De Marchi, Antonio Nibali, Matteo Fabbro e anche Gianni Moscon, vincitore della 1a tappa. Il gruppo non arriva e se la giocano in una volata ristretta: vince ancora Moscon davanti a Großschartner.

00:03:52, 17 minuti fa