Ciclismo

Tour of the Alps - Fabbro: "Tappa a tutta. Sarà un allenamento per il Giro d'Italia"

TOUR OF THE ALPS - Matteo Fabbro è pronto a testarsi in vista del Giro d'Italia con una tappa subito esplosiva con arrivo a Feichten Im Kaunertal. Non ci saranno ordini di scuderia alla Bora Hansgrohe: chi starà meglio tra Fabbro e Großschartner partirà.

00:01:09, 5 ore fa