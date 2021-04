Ciclismo

Tour of the Alps - Froome in fuga, ma che fatica per prendere la borraccia

TOUR OF THE ALPS - Froome in fuga, ma sono difficili le operazioni per prendere la borraccia con la sua ammiraglia. Ci pensa il meccanico e non il direttore sportivo (alla guida) e questo rende tutto più difficile. Froome, dopo qualche km, ce la fa a far rifornimento.

00:00:56, un' ora fa