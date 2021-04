Ciclismo

Tour of the Alps - Gianni Moscon: "Conoscevo già il percorso. Classifica? Difenderò la maglia ma..."

TOUR OF THE ALPS - Gianni Moscon ammette di essersi avvantaggiato, conoscendo già il percorso di Innsbruck, percorso già affrontato ai Mondiali del 2018 dove Moscon si piazzò peraltro 5° al traguardo. Proverà a difendere la maglia di leader, ma il corridore della Ineos chiarisce che la classifica non è un suo obiettivo visto la concorrenza presente.

00:01:49, un' ora fa