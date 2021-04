Ciclismo

Tour of the Alps - Gianni Moscon: "Farò divertire al Giro d'Italia? Ci spero..."

TOUR OF THE ALPS - Ecco le parole di Gianni Moscon al termine della tappa di Naturns, dove ha conquistato il suo secondo successo in tre giorni dopo la prima frazione a Innsbruck: "Era la tappa più adatta e ci ho provato. Si è venuta a creare la situazione ideale per me e avevo le gambe giuste".

00:02:10, 2 ore fa