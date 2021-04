Ciclismo

Tour of the Alps - Moscon: "Ci ho voluto riprovare. Quando hai le gambe è più facile"

TOUR OF THE ALPS - "Quando hai buone gambe, la testa segue". Questo il parere di Gianni Moscon che inverte il detto, considerando che solitamente si dice che se la testa è sgombra e sei lucido, puoi far funzionare meglio le gambe. Fatto sta che Moscon sta andando fortissimo e ha vinto due tappe in tre giorni: ha conquistato anche la frazione di Naturns.

00:01:41, un' ora fa