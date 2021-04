Ciclismo

Tour of the Alps - Moscon: "Mantenere la maglia? Chi lo sa... Ci posso sperare"

TOUR OF THE ALPS - Il corridore trentino, che oggi compie 27 anni, spera di poter mantenere la leadership della classifica generale anche se la tappa odierna presenta diverse asperità ritagliate apposta per gli scalatori. Ce la farà? Una cosa è sicura: la Ineos Grenadiers farà la corsa.

00:00:59, 5 ore fa