Ciclismo

Tour of the Alps - Moscon vince dopo 911 giorni di digiuno: rivivi il finale di Innsbruck

TOUR OF THE ALPS - Finalmente Moscon. Non vinceva dal lontano 2018, quando conquistò la classifica generale del Gree-Tour of Guangxi (corsa cinese comunque dentro il circuito World Tour). Da allora tante delusioni, con la Ineos che sembrava potesse separarsi dal corridore trentino. Oggi la riscossa con la bella vittoria di Innsbruck.

00:02:37, 33 minuti fa