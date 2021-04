Ciclismo

Tour of the Alps - Simon Yates: "È stata una bella giornata per me, ma ci aspettano giorni duri"

TOUR OF THE ALPS - Si è preso la tappa e la prima posizione della classifica generale, ma per cantar vittoria c'è sempre tempo. Simon Yates, infatti, non crede di aver già vinto e si aspetta ancora tanta battaglia da qui a venerdì.

