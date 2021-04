Ciclismo

Tour of the Alps - Simon Yates già pronto per il Giro d'Italia: 5 scatti e abbatte Sivakov

TOUR OF THE ALPS - Prima si lascia alle spalle Nairo Quintana e Hugh Carthy, poi si sbarazza di Pavel Sivakov al quinto scatto. Impressionante la salita di Kaunergrat per Simon Yates che ha sbaragliato la concorrenza una fiammata dopo l'altra. Il corridore della BikeExchange vuole vincere il Giro e lo ha già fatto vedere con questa tappa al Tour of the Alps.

