Ciclismo

Tour of the Alps - Simon Yates tutto solo all'arrivo: rivivi il finale di Feichten im Kaunertal

TOUR OF THE ALPS - Colpo doppio per Simon Yates che dimostra già di avere un eccellente condizione in vista del Giro d'Italia. Il britannico vince in solitaria a Feichten im Kaunertal con 40'' di vantaggio su Sivakov. Il corridore della BikeExchange sale in vetta alla classifica generale.

00:03:32, 23 minuti fa