Tappa durissima al Tour of the Alps che ha testato la condizione dei big di classifica e ci ha già detto qualcosa in vista del partenza da Torino l'8 maggio ). La prima certezza è checi crede e vuole fare cose importanti alla Corsa Rosa, con il britannico che punta al riscatto dopo la clamorosa sconfitta del 2018 e il ritiro per covid della passata stagione. Intanto stacca tutti in Austria, piazzando ben quattro scatti sul, scatti che fiaccano la resistenza di Hugh Carthy, Quintana e Sivakov. Il capitano della BikeExchange riuscirà ad aumentare inoltre il suo vantaggio in discesa e a conservarlo sull'ultima salita, trovando il più classico del tappa e maglia.resta il suo più credibile avversario, con il russo della Ineos Grenadiers ( che al Giro sarà gregario di Bernal ) che è riuscito a trovare un buon ritmo nel finale salvando il salvabile. Niente da fare invece pere Hugh Carthy che finiscono molto dietro, mentre - andando del proprio passo - riescono a risorgere, anche se restano lontano dalla leadership di Yates. Siamo solo all'inizio, sia chiaro, ma abbiamo già qualche indizio di chi potrà essere protagonista al Giro.