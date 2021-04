Ciclismo

Tour of the Alps - Vlasov: "Non sono ancora al top, spero di esserlo al Giro d'Italia"

TOUR OF THE ALPS - Il corridore dell'Astana è riuscito a salvarsi in qualche modo nella tappa di Feichten im Kaunertal, perdendo "solo" 58'' da Simon Yates, ma la tenuta in salita non è sembrata dei migliori con il russo che è andato solo del suo passo: "Non riuscivo a rispondere agli scatti, quindi ho preferito andare del mio passo. Non sono ancora al top".

00:00:55, 3 ore fa