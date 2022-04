Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Lo Stronach apre in due la classifica: rivivi l'attacco decisivo di Romain Bardet

TOUR OF THE ALPS - Romain Bardet coglie le difficoltà di Pello Bilbao e lo attacca in maniera decisa sulle pendenze in doppia cifra dello Stronach: una salita brutale.

00:01:21, 2 ore fa