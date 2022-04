Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Miguel Angel Lopez è già in clima-Giro, Grossglockner domato! Rivivi l’arrivo

TOUR OF THE ALPS - In un 2022 fino ad ora da dimenticare arriva una bellissima vittoria per l’Astana Qazaqstan Team: nella Villabassa-Kals am Grossglockner, quarta tappa del Tour of the Alps, Miguel Angel Lopez in rimonta riesce a trionfare davanti a Thibaut Pinot. In classifica generale resta davanti lo spagnolo Pello Bilbao.

