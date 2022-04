Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Pinot ci prova da lontano, Lopez esulta davanti a Francesco Moser: gli highlights

TOUR OF THE ALPS - Pello Bilbao si conferma in testa alla classifica generale del Tour of the Alps al termine della quarta tappa. Lo spagnolo conserva due secondi di vantaggio sul francese Romain Bardet e 12” di margine sull’ungherese Attila Valter. La lotta per la conquista della maglia verde è più aperta che mai quando manca soltanto l’ultima tappa.

00:02:22, un' ora fa