Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Porte e Pello Bilbao scatenati, Bouchard trova la "prima" in carriera: gli Highlights

TOUR OF THE ALPS - Il corridore della AG2R Citroen Geoffery Bouchard ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps 2022 rendendosi protagonista di un finale al cardiopalma. Ecco gli highlights.

00:02:34, un' ora fa