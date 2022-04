Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, prima tappa - Capolavoro di Bouchard: tappa e maglia. Rivivi l’arrivo in solitaria

TOUR OF THE ALPS - Un vero e proprio capolavoro quello di Geoffrey Bouchard. L’esperto francese dell’AG2R saluta i compagni di fuga a 25km dell’arrivo e poi trionfa in solitaria beffando il gruppo. Secondo posto per Pello Bilbao, terzo per Romain Bardet e quarto per Vincenzo Albense della Eolo.

00:02:30, 37 minuti fa