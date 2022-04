Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Problema al cambio e perde gli occhiali: Thibaut Pinot perseguitato dalla sfortuna

TOUR OF THE ALPS - Sempre più sfortunato Thibaut Pinot. Il francese della FDJ, ai piedi dell'ultima salita di giornata, accusa un problema al cambio e perde gli occhiali. Fortunatamente per lui l'ammiraglia riesce a risolvere l'intoppo.

