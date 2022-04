Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, quarta tappa - Le parole di Pello Bilbao: "Ho difesa la maglia nonostante la caduta"

TOUR OF THE ALPS - Le parole del leader della classifica generale dopo la quarta tappa. "Bardet e Sivakov mi hanno attaccato, ma sono riuscito a difendermi. Sono nella posizione migliore per conservare la maglia e raggiungere la vittoria finale. Mi dispiace per Pinot, oggi meritava la vittoria".

00:02:04, un' ora fa