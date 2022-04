Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, quarta tappa - "Questa fa male": l’attacco decisivo di Miguel Angel Lopez ai -4km

TOUR OF THE ALPS - Una bordata, delle sue. Miguel Angel Lopez accelera con decisione negli ultimi 4km del Grossglockner, recupera Thibaut Pinot e trionfa in solitaria.

00:01:51, 23 minuti fa