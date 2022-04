Thibaut Pinot e Romain Bardet. Nell’ultima giornata del Tour of the Alps 2022, i due transalpini si prendono rispettivamente la vittoria di tappa e la classifica generale. Il primo, Pello Bilbao (in grande crisi) e poi trionfa grazie all’aiuto del compagno di squadra Thymen Arensman e di Michael Storer (che guadagna il 2° posto in classifica generale). Il finale dei francesi, il finale di. Nell’ultima giornata del Tour of the Alps 2022, i due transalpini si prendono rispettivamente la vittoria di tappa e la classifica generale. Il primo, dopo le lacrime e lo sfogo sul Grossglockner , torna in fuga, tenta l’attacco sull’ultima ascesa, viene ripeso a 5km dal termine da David de la Cruz e poi lo stacca sullo strappetto finale che porta Lienz. Il secondo, invece, si gestisce al meglio, accelera 11km dall’arrivo , stacca(in grande crisi) e poi trionfa grazie all’aiuto del compagno di squadra Thymen Arensman e di Michael Storer (che guadagna il 2° posto in classifica generale).

Pinot, maledizione spezzata! Trionfo nell'ultima tappa, rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- T. PINOT (FDJ) 3h09'24" 2- D. DE LA CRUZ (ASTANA) +7" 3- L. KAMNA (BORA) +1'46" 4- I. ARRIETA (KERN PHARMA) +2'43" 5- T. TRAEEN (UNOX) +3'26" 6- A. AMADOR (INEOS) +8'09" 7- M. STORER (FDJ) +8'36" 8- R. BARDET (DSM) +8'09" 9- T. ARENSMAN (DSM) +8'38" 10- A. VALTER (FDJ) +9'15"

La cronaca

Thibaut Pinot è riuscito nuovamente a centrare la fuga giusta. Oltre al portacolori della Groupama-FDJ, all’attacco in un drappello di qualità anche Abenr Gonzalez (Movistar), Lennard Kamna (BORA), Andrey Amador (INEOS), Jefferson Cepeda (Caja Rural), Igor Arrieta (Kern Pharma), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), David de la Cruz (Astana), James Piccoli (Israel), Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), Johnatan Canaveral (Bardiani-CSF-Faizanè), Edoardo Zardini (Androni Giocattoli), Marco Brenner (DSM), Davide Bais (EOLO-Kometa) e Torstein Træen (Uno-X).

I fuggitivi hanno guadagnato da subito un gap importante sul plotone che non si è preoccupato, visti gli ampi distacchi in chiave classifica generale, ed ha lasciato andare ad oltre 10′ gli attaccanti. A giocarsi la vittoria sono rimasti, dopo i vari GPM, in due: Pinot nella volata è riuscito a prevalere sull’iberico De La Cruz. Terza piazza a Lennard Kämna. Dopo una giornata di relativa calma gran battaglia anche nel gruppo dei migliori innescata dalla DSM: attacco super di Thymen Arensman e Romain Bardet, abili a staccare il leader della classifica Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Il classe 1990 è riuscito a prendersi il successo finale davanti a Michael Storer (FDJ) con lo stesso Arensman terzo.

La classifica finale

CICLISTA TEMPO 1- R. BARDET (DSM) 18h59'29" 2- M. STORER (FDJ) +14" 3- T. ARENSMAN (DSM) +16" 4- P. BILBAO (BAHRAIN) +37" 5- A. VALTER (FDJ) +49" 6- F. GALL (AG2R) +53" 7- R. PORTE (INEOS) +1'00" 8- S. BUITRAGO (BAHRAIN) +'157" 9- H. CARTHY (EF) +2'08" 10- P. SIVAKOV (INEOS) +2'13"

