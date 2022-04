Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, terza tappa - Il Furcia non fa danni, Amador è scatenato ma vince Kamna: gli highlights

TOUR OF THE ALPS - Parla tedesco la terza tappa del Tour of the Alps 2022: è Lennard Kämna a portarsi a casa, in fuga, la vittoria nella Lana-Villabassa. Quinto successo della carriera per il teutonico della Bora-hansgrohe, secondo stagionale. In gruppo nessun patema per Pello Bilbao che conserva la maglia verde di leader della classifica generale.

00:00:44, 44 minuti fa