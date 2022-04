Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, terza tappa - Lennard Kamna: "Ero sicuro al 100% che fosse la tappa giusta per me"

TOUR OF THE ALPS - Il vincitore della terza frazione ai microfoni di Eurosport. "Ci ho provato in più occasioni. Fortunatamente l'attacco decisivo è arrivato all'ultimo chilometro. Questa vittoria mi regala tantissima fiducia in vista del Giro d'Italia che partirà tra poche settimane".

00:01:08, 3 ore fa