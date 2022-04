Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, terza tappa - Pello Bilbao: "Mi aspettavo l'attacco Ineos, ma Landa è stato fantastico"

TOUR OF THE ALPS - Le parole del leader della classifica generale al termine della terza tappa. "Mi aspettavano l'attacco della Ineos, sicuramente ci riproveranno anche nei prossimi giorni. La salita in programma giovedì è perfetta per una strategia studiata a tavolino".

00:01:23, 3 ore fa