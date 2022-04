Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Tesfatsion premiato con la maglia dedicata a Michele Scarponi. Il ricordo di Magrini

TOUR OF THE ALPS - È Natnael Tesfazion il corridore più combattivo del Tour of the Alps 2022. Un riconoscimento che fa sicuramente sempre piacere, ma che oggi, al Tour of the Alps, assume un valore ancora più importante perché viene assegnata una maglia in ricordo di Michele Scarponi.

00:01:36, un' ora fa