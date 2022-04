Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Thibaut Pinot danza sulla salita, il tifoso lo "spinge" con il campanaccio

TOUR OF THE ALPS - Momento cult al Tour of the Alps 2022. Thibaut Pinot tenta la fuga sull'ascesa di Stronach e un tifoso, particolarmente coloroso, lo "spinge" per qualche metro suonando il campanaccio. Magrini si arrabbia: "Levati".

00:00:56, 2 ore fa