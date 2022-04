Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Thibaut Pinot e Romain Bardet: il 22 aprile è la giornata dei francesi. Gli highlights

TOUR OF THE ALPS - Il portacolori della FDJ si è preso la vittoria di tappa sfuggita ieri, imponendosi sotto la pioggia in una volata a due con David de la Cruz (Astana). La festa francese è completata dalla conquista della classifica generale da parte di Romain Bardet (Team DSM), che è riuscito a staccare Pello Bilbao (Bahrain Victorious) nell’ultima salita.

00:02:35, 2 ore fa