Ciclismo

Gran lavoro di Arensman, Bardet vince la corsa! Bilbao ko

TOUR OF THE ALPS - Romain Bardet vince la classifica generale arrivando insieme al compagno di squadra Thymen Arensman sul traguardo di Lienz, dopo aver staccato l'ex leader Pello Bilbao. Lo spagnolo scivola addirittura al quarto posto e non può che essere deluso.

00:01:15, un' ora fa