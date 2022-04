Ma cosa ha fatto Bouchard? Il francese dell'AG2R vince la prima tappa del Tour of the Alps e fa bottino pieno anche con la maglia di leader. In fuga fin dal mattino, il classe 1992 resiste al rientro furioso del gruppo e trionfa in solitaria in quel di San Martino di Castrozza. Secondo posto per Pello Bilbao, terzo Bardet e quarto Vincenzo Albanese.

Tra poco il report completo

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- G. BOUCHARD (AG2R) 4h12'22" 2- P- BILBAO (BAHRAIN) +5" 3- R. BARDET (DSM) +5" 4- V. ALBANESE (EOLO) +5" 5- F. GALL (AG2R) +5" 6- N. TESFATSION (ANDRONI) +5" 7- R. PORTE (INEOS) +5" 8- P. SIVAKOV (INEOS) +5" 9- M. STORER (FDJ) +5" 10- J. CAICEDO (EF) +5"

CHI VINCE IL TOUR OF THE ALPS? Mikel Landa Pello Bilbao Miguel Angel Lopez Pavel Sivakov Hugh Carthy Esteban Chaves Romain Bardet Thibaut Pinot Chris Froome

