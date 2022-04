Partenza ad alta velocità per il Tour of the Alps 2022, che prende le mosse dal capoluogo della Val di Non, casa di Melinda e dello storico Trofeo Melinda. Dopo 40 km fra pianura e discesa verso la valle dell’Adige, il percorso si fa più nervoso verso il traguardo volante di Pergine Valsugana. Dopo il cartello di metà gara, la strada inizia a salire verso Strigno con pendenze fra il 6% e l’8%. Dopo l’attraversamento di Pieve Tesino gli atleti affrontano il Passo Brocon primo GPM del TotA 2022: 15 km al 4,9%. Terminata la lunga discesa, si torna a salire verso Passo Gobbera: 4,3 km al 5,5% seguiti da una discesa molto veloce che termina ad Imer, dove ci si innesta nel circuito finale. A circa 3 km dal passaggio sulla linea del traguardo di Primiero/San Martino di Castrozza si trova l’impegnativo strappo del Molaren, ultimo trampolino per chi punta alla prima maglia di leader.

Dove e quando vedere la prima tappa

