Ciclismo

Pinot, maledizione spezzata! Trionfo nell'ultima tappa, rivivi l'arrivo

TOUR OF THE ALPS - Dopo la delusione per il secondo posto della quarta tappa, Thibaut Pinot si riscatta vincendo davanti a De La Cruz nella frazione conclusiva con arrivo a Lienz e torna al successo dopo oltre 1000 giorni.

00:01:19, un' ora fa