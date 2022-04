Ciclismo

Sparata nel finale e successo in solitaria: Kämna vince la terza tappa, rivivi l'arrivo

TOUR OF THE ALPS - Successo di prestigio per Lennard Kämna (BORA Hansgrohe), che va in fuga e in vista dell'ultimo chilometri saluta gli altri attaccanti con una bella sparata, andando a vincere in solitaria sul traguardo di Villabassa. Secondo è Amador, terzo Lastra.

00:01:47, 17 minuti fa