Lienz sarà il centro della giornata conclusiva della corsa. Attorno al capoluogo del Tirolo si snoderanno infatti i 114.5 chilometri della quinta e ultima frazione, che nei primi 30 chilometri vedrà il gruppo percorrere strada totalmente pianeggiante. Le cose cambieranno affrontando la prima ascesa di giornata, quella di Bannberg, che sarà scalata dal versante più duro (5.5 km al 10%) e sarà seguita da una discesa ripida e tortuosa terminata la quale la strada tornerà ad impennarsi per 4000 metri (sempre al 10%) verso Bichl. Dopo una decina di chilometri di saliscendi si giungerà quindi allo sprint intermedio di Anras, dove la strada inizierà a scendere per una quindicina di chilometri fino a Thal-Aue, da dove si comincerà a scalare nuovamente il Bannberg, ma questa volta dal versante più semplice (6.8 km al 6.6%). Allo scollinamento mancheranno 32 chilometri al traguardo, venti dei quali suddivisi tra discesa e pianura; ai -12 dalla conclusione, infatti, i corridori si troveranno ad affrontare le impegnative pendenze dello Stronach (3.1 km al 12.4%), che potrebbero rivelarsi decisive dato che in cima ci saranno da percorrere solo 9000 metri per giungere all’arrivo, 5000 di discesa e 3400 di pianura. Negli ultimi 600 metri ci sarà un ultimo strappetto che porterà sul traguardo di Lienz.

Dove e quando vedere la quinta tappa

La quinta tappa del Tour of The Alps sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

I favoriti

La resa dei conti tra Pello Bilbao e Romain Bardet. Lo spagnolo usufruisce di 2" di vantaggio nella classifica generale, oltre che della squadra migliore, ma il francese proverà in tutti i modi a soffiargli la maglia. Da tenere d’occhio anche Attila Valter, che con i suoi 12" dal capitano dalla Bahrain potrebbe provare qualcosa di insolito. Molto pericolosi Pavel Sivakov, Richie Porte e Felix Gall, sempre presenti nelle prime posizioni del gruppo, così come Einer Rubio della Movistar e Thymen Arensman della DSM. Più in fondo, Lenny Martinez e Eddie Dunbar e Sean Quinn.

***** Pello Bilbao, Romain Bardet

**** Attila Valter, Pavel Sivakov

*** Richie Porte, Felix Gall, Mikel Landa

** Einer Rubio, Thymen Arensman

* Lenny Martinez, Eddie Dunbar, Sean Quinn

Info utili

-Orario di partenza: 12:15, Lienz, Kärnter Strasse

-Orario d'arrivo: tra le 15:15 e le 15.30, Lienz Zettersfeldbahn, Zettersfeldstrasse

-Lunghezza: 114.5 km

-Dislivello: 2447 metri

-GPM: Bannberg (1a cat., km 40,2); Stronach (2a cat., km 104,5)

