A cinque anni dalla scomparsa, il Tour of the Alps omaggia Michele Scarponi con una maglia speciale in vista della prossima edizione della corsa a tappe in programma dal 18 al 22 aprile 2022. Sarà assegnata al ciclista più combattivo della cinque giorni di ciclismo su strada, che verrà premiato alla partenza dell'ultima frazione, quando la carovana si troverà a Lienz per la gara decisiva. Quel giorno infatti ricorrerà l'anniversario del tragico incidente di cui il corridore marchigiano è rimasto vittima. Un modo per ricordare il suo sorriso, la simpatia e lo spirito combattivo che portava sempre in gruppo.

Correte in bici, divertitevi, inseguite un sogno perché magari a volte il sogno si realizza". La maglia gialla presenta a destra il logo della Fondazione Scarponi, impegnata in primo piano sulla sicurezza stradale dei ciclisti. A sinistra invece è disegnato il pappagallo Frankie , animale da compagnia del ciclista di Filottrano durante i suoi allenamenti attorno a casa. Alle spalle la citazione: "".

Il Tour of the Alps è strettamente legato alla memoria di Michele Scarponi, dato che l'ultima sua vittoria risale proprio in questa corsa il 17 aprile 2017, quando alzò le braccia al cielo sul traguardo di Innsbruck con la maglia Astana, concludendo poi quarto in classifica generale.

