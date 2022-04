Archiviate le classiche del pavé, con il Tour of the Alps 2022 si inizia già a respirare aria di Giro d’Italia. La breve corsa a tappe interregionale in programma dal 18 al 22 aprile è stata scelta, infatti, da molti corridori per preparare la Corsa Rosa. Le caratteristiche del tracciato pensato dagli organizzatori dell’ex Giro del Trentino non si discostano molto da quelle delle ultime edizioni: tappe brevi, ma nervose e infarcite di salite. Lo spettacolo, quindi, non mancherà, con tanti scalatori pronti a contendersi lo scettro che un anno fa fu di Simon Yates.

Dove e quando vedere la prima tappa

La prima tappa del Tour of The Alps sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Partenza ad alta velocità per il Tour of the Alps 2022, che prende le mosse dal capoluogo della Val di Non, casa di Melinda e dello storico Trofeo Melinda. Dopo 40 km fra pianura e discesa verso la valle dell’Adige, il percorso si fa più nervoso verso il traguardo volante di Pergine Valsugana. Dopo il cartello di metà gara, la strada inizia a salire verso Strigno con pendenze fra il 6% e l’8%. Dopo l’attraversamento di Pieve Tesino gli atleti affrontano il Passo Brocon primo GPM del TotA 2022: 15 km al 4,9%.

Terminata la lunga discesa, si torna a salire verso Passo Gobbera: 4,3 km al 5,5% seguiti da una discesa molto veloce che termina ad Imer, dove ci si innesta nel circuito finale. A circa 3 km dal passaggio sulla linea del traguardo di Primiero/San Martino di Castrozza si trova l’impegnativo strappo del Molaren, ultimo trampolino per chi punta alla prima maglia di leader.

tappa 1 Tour of The Alps Credit Foto Eurosport

I favoriti

Difficile individuare in una corsa come questa quali possano essere i momenti adatti per gli uomini di classifica, ogni tappa ha le sue difficoltà e le sue insidie. Per quanto sia possibile che gli scalatori più forti inizino a muoversi, per questa tappa vediamo tra i favoriti corridori sicuramente in grado di andar forte sulle ascese ma che allo stesso momento siano in grado di regolare in volata un gruppetto ridotto che può arrivare al traguardo. Attenzione quindi a Pello Bilbao, molto forte anche in discesa, importante nel finale, così come a Thibaut Pinot e l’azzurro Vincenzo Albanese. L’unico vero sprinter alla partenza è il nostro Giacomo Nizzolo, per lui questa potrebbe essere già la migliore occasione. Da tenere d’occhio anche gli uomini della AG2R come Clement Champoussin o Geoffrey Bouchard ed anche ai nostro Alessandro De Marchi. La lista potrebbe andare ancora avanti a lungo, gli uomini che possono fare la differenza certo non mancano nella startlist.

***** Pello Bilbao

**** Thibaut Pinot, Vincenzo Albanese, Giacomo Nizzolo

*** Clement Champoussin, Geoffrey Bouchard

** Alessandro De Marchi

Info utili

-Orario di partenza: 11.20

-Orario d'arrivo: 15.15 circa

-Lunghezza: 160.9 km

-Dislivello: 2950 m

-GPM: Passo Brocon (2a cat., km 116,4); Passo Gobbera (3a cat., km 137,3)

