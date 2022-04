Passo Rolle (5,9% di pendenza media), dove potrebbe esserci grande bagarre GPM del Mendelpass/Passo della Mendola (15,3 km al 6,5%), salita dove potrebbe già esserci Gampenpass/Passo delle Palade (12,9 km al 4,1%), che non sarà particolarmente impegnativa ma che verrà scollinata a soli 28 chilometri dalla conclusione. Di questi, 18 saranno di discesa verso Lana, dove si sfiorerà il traguardo iniziando un breve anello di dieci chilometri, con gli ultimi 3000 metri in leggerissima salita. Martedì si ripartirà da Primiero/San Martino di Castrozza, con la strada che salirà sin dal via e per i successivi 20,8 chilometri fino a raggiungere i 1984 metri del(5,9% di pendenza media), dove potrebbe esserci grande bagarre per portar via la fuga di giornata . Una lunga discesa porterà fino a Predazzo e, dopo una dozzina di chilometri di falsopiano, al traguardo volante di Cavalese, superato il quale si tornerà a scendere per raggiungere la valle dell’Adige e superare così la metà gara. Ci si dirigerà quindi verso Kaltern/Caldaro, dove la strada avrà già ricominciato a salire verso il(15,3 km al 6,5%), salita dove potrebbe già esserci una prima selezione tra i big . Dopo una breve discesa verso Fondo, si affronterà quindi l’ultima asperità di giornata, l’ascesa (non valida come GPM) del(12,9 km al 4,1%), che non sarà particolarmente impegnativa ma che verrà scollinata a soli 28 chilometri dalla conclusione. Di questi, 18 saranno di discesa verso Lana, dove si sfiorerà il traguardo iniziando un breve anello di dieci chilometri, con gli ultimi 3000 metri in leggerissima salita.

Dove e quando vedere la prima tappa

La seconda tappa del Tour of The Alps sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Si fa subito sul serio nella seconda tappa, con oltre 20 km di ascesa verso il Passo Rolle, tetto del Tour of the Alps con i suoi 1984 metri, ad attendere gli atleti subito dopo il via. Una lunga e panoramica discesa conduce verso Predazzo e la Val di Fiemme, fino al traguardo volante di Cavalese (Km 54). Successivamente, un’altra lunga e veloce discesa riporta la gara nella valle dell’Adige.

Si approda in Alto Adige, e a Caldaro ha inizio la lunga ed impegnativa salita del Passo della Mendola, secondo GPM di giornata, dove ci si può attendere la prima selezione fra i favoriti. La successiva discesa conduce la corsa in località Fondo, da cui si riprende subito a salire verso il Passo Palade. Da qui iniziano 18 km di discesa veloce, al termine della quale gli atleti lambiscono Lana – senza attraversare il traguardo – per effettuare un anello con gli ultimi 3 km in lievissima salita.

I favoriti

Bouchard dovrà difendere la maglia, ma ha tutte le caratteristiche per farlo. Pello Bilbao e Richie Porte hanno incendiato la corsa a pochi chilometri dall’arrivo a San Martino di Castrozza: sicuramente ci riproveranno. Bene anche Romain Bardet, che vuole lottare per la vittoria finale. Più indietro: Pavel Sivakov della Ineos, Michael Storer della FDJ e anche un solido Jonathan Caicedo della Education First Easypost.

***** Pello Bilbao, Richie Porte

**** Geoffrey Bouchard, Romain Bardet,

*** Pavel Sivakov, Michael Storer, Jonathan Caicedo, Miguel Angel Lopez

** Thibaut Pinot, Attila Valter, Clement Champoussin

* Thymen Arensman, Hermann Pernsteiner, Natnael Tesfatsion

Info utili

-Orario di partenza: 11.25

-Orario d'arrivo: tra le 15.15 e le 15.45

-Lunghezza: 153km

-Dislivello: 3200 m.

-GPM: Passo Rolle (2a cat., km 21,5); Passo Mendola/Mendelpass (1a cat., km 104,2)

