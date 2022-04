Ciclismo

Træen, che volo! Sbaglia la curva e finisce fuori strada

TOUR OF THE ALPS - Torstein Træen (Uno-X) stava pedalando in fuga insieme al collega Pronskiy, ma sbaglia una curva ad alta velocità e finisce malamente nel canale al bordo della strada, vanificando tutte le sue speranze.

00:00:58, un' ora fa