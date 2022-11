È Davide Rebellin, 51 anni, il ciclista investito e ucciso da un camion oggi poco prima di mezzogiorno lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino. Il campione vicentino, , 51 anni, il ciclista investito e ucciso da un camion oggi poco prima di mezzogiorno lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino. Il campione vicentino, dopo 30 anni di professionismo , aveva chiuso la propria carriera poco più di un mese fa , con la partecipazione alla Veneto Classic . Secondo la ricostruzione de Il Giornale di Vicenza, l'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all'altezza di un bar. Un camion, nell'uscire dallo svincolo, avrebbe travolto un ciclista. L'autista si è allontanato, ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il camionista.

Rebellin: "Contento della mia carriera, mi sono divertito. Vittoria più bella? La Liegi"

