Tragedia nel ciclismo: muore Roberta Agosti travolta da un camion, si stava allenando con Marco Velo

Il mondo del ciclismo è in lutto. Oggi è morta Roberta Agosti, compagna dell’ex professionista Marco Velo (attuale assistente del CT Davide Cassani). La donna, classe 1969, si stava allenando a Castel Venzago (tra il Santuario della Madonna della Scoperta e Lonato, in provincia di Brescia) insieme al compagno e a una quindicina di amici: si è scontrata con un camion del latte che stava procedendo nella direzione opposta e purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Inutili i soccorsi, inutile l’arrivo di un elicottero del 118. Roberta aveva 51 anni, insegnava yoga ed educazione teatrale ai bambini e amava la bicicletta in tutte le sue espressioni, dalle passeggiate alle gran fondo agonistiche. La terribile beffa del destino è che Velo, ex corridore professionista di grandissima esperienza, è l’uomo più importante nella gestione della sicurezza del ciclismo agonistico italiano. Da dieci anni, ormai, in sella alla moto, Marco è l’"ultimo uomo" al Giro d’Italia e in tutte le grandi gare di Rcs Sport. È lui, assieme al direttore di corsa, a decidere chi passa e chi non passa nell’infinita carovana di mezzi al seguito nei punti più delicati del percorso, dove si fermano anche i fotografi e le telecamere: è lui il "regulator" previsto dai regolamenti internazionali per evitare che le corse si trasformino in bolge pericolose.

Come spiega il Corriere della Sera, Velo, classe 1974, è stato professionista per un lunghissimo periodo, tra il 1996 e il 2010. Eccellente cronoman, è stato prima compagno di squadra prediletto di Marco Pantani alla Mercatone Uno, poi di Alessandro Petacchi alla Fassa Bortolo. Lasciato il professionismo, è stato subito ingaggiato da Rcs a sostituire il leggendario Vito Mulazzani al Giro e da Davide Cassani a fargli da "vice" nell’ammiraglia della Nazionale.

