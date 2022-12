Addio a Davide Rebellin! Rivivi le vittorie più belle della sua carriera

Secondo l'ultimo rapporto Istat/Aci, riferito al 2021, gli incidenti in bicicletta (elettrica e no) in Italia sono stati 16.448 (+22% rispetto al 2020) con 229 vittime (+30,1%, una ogni 40 ore in media) e 18.037 feriti (+31,6%), oltre ai pedoni investiti (6 morti e 535 feriti). Le biciclette elettriche sono state coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020: +187%), con 13 vittime (6 nel 2020: +116%) e 671 feriti. Le stime del 2022 viaggiano pericolosamente vicino a quota 300 vittime, quasi una al giorno.

