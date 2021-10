Nella storica edizione del centenario è un italiano ad alzare le braccia alla Tre Valli Varesine. Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation) si aggiudica la corsa, bruciando un generoso Davide Formolo (UAE Emirates) nella volata a due per la vittoria. Terzo posto per Tadej Pogacar (UAE Emirates), che regola Benoit Cosnefroy e uno sparuto gruppetto giunto a 38 secondi dal vincitore. Per il Rosso di Buja si tratta del sesto successo in carriera, il primo dal 2018 in una stagione in cui era comunque riuscito ad indossare la maglia rosa al Giro d'Italia.

Corsa godibile, con un percorso tosto e reso ancor più insidioso dalla pioggia battente. Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù) sono i protagonisti della prima fuga di giornata, che però non trova troppo spazio. È proprio Pogacar ad alzare il livello della contesa: lo sloveno attacca con Tim Wellens e in testa alla corsa si forma un gruppo interessante che oltre ai due citati comprende anche Rigoberto Uran (EF Education Nippo), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Erik Fetter (Eolo-Kometa), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi, Davide Formolo e Andreas Kron (Lotto-Soudal). Lo stesso Pogacar è poi sfortunato e a causa di una foratura viene riassorbito dal gruppo Nibali, che insegue a 40 secondi. EF Nippo, Trek Segafredo e Astana provano a ricucire, ma davanti procedono di buon passo. A 10 chilometri dalla fine De Marchi e Formolo allungano, mentre dietro Pogacar e Hirschi agiscono da stopper. Si decide tutto allo sprint. De Marchi lo imposta meglio e centra un successo di prestigio, la UAE resta a bocca asciutta nonostante una buona prova di squadra. Nibali chiude 17esimo a 49 secondi.

