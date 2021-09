Ciclismo

Trentino 2021, gli highlights di una rassegna d’oro

Gli Europei di Trentino 2021 sono iniziati nel migliore dei modi con l’oro nella mixed relay e come in un cerchio che si chiude alla perfezione, in una magica estate italiana, l’oro di Sonny Colbrelli ripaga la Nazione della fatica e l’organizzazione degli sforzi. L’impresa azzurra e la cornice del Trentino a far da sfondo al nuovo campione Europeo.

